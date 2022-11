PGE Polska Grupa Energetyczna sponsorem głównym Polskiego Związku Pływackiego. Otylia Jędrzejczak: Nie zawiedziemy tego zaufania

100-lecie istnienia Polskiego Związku Pływackiego

Polski Związek Pływacki świętuje w tym roku 100-lecie swojego istnienia. Gratuluję tego jubileuszu i jednocześnie bardzo cieszę się z tego, że organizacja ta - profesjonalnie zarządzana przez wybitną pływaczkę, multimedalistkę olimpijską, panią Otylię Jędrzejczak w ostatnim czasie tak prężnie się rozwija - mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Wszyscy mamy świadomość, że aby polscy sportowcy osiągali sukcesy na najważniejszych międzynarodowych imprezach, potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Cieszę się, że przez ponad rok, kiedy byłem odpowiedzialny za resort sportu, mogłem się do tego przyczynić, m.in. poprzez decyzję o budowie krytej pływalni o wymiarach olimpijskich w nowo tworzonym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich - COS w Dusznikach-Zdroju czy zmiany w ustawie o sporcie dotyczące stypendiów dla zawodników i trenerów finansowanych z budżetu państwa. Podpisanie umowy sponsoringowej pomiędzy PGE Polską Grupą Energetyczną SA a Polskim Związkiem Pływackim to kolejny element wspierania polskiego sportu, z którego, w co wierzę, korzyści będą mieli zarówno nasi pływacy – w postaci lepszych warunków rozwoju, jak i sponsor – dzięki wynikom sportowym – dodaje wicepremier Piotr Gliński.