Piąte zwycięstwo Biało-Czerwonych w siatkarskiej Lidze Narodów. Turcja pokonana w Fukuoce

Rzadki przeciwnik na siatkarskiej mapie

Spotkanie z reprezentacją Turcji było dla polskich siatkarzy okazją do zmierzenia się z drużyną, z którą nieczęsto mają okazję rywalizować. Ostatni raz obie reprezentacje spotkały się na Igrzyskach Europejskich w 2015 roku, co czyniło z Turcji mało znanego przeciwnika dla Biało-Czerwonych. Wszystkie dotychczasowe spotkania zakończyły się zwycięstwem naszej drużyny, co budowało pozycję faworyta przed czwartkowym meczem.