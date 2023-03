Północnokoreański agent bezpieki zapłaci życiem. Chciał "wygooglować Kim Dzong Una" w Internecie

Północnokoreański reżim jest okrutny wobec każdego, kto wykazuje się nieposłuszeństwem. Dotyczy to również agentów bezpieki, o czym może się niebawem przekonać jeden z nich. Grzechem mężczyzny jest to, że chciał w internecie „wygooglować Kim Dzong Una”. Grozi mu za to śmierć przed plutonem egzekucyjnym.