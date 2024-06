Powstała mapa 1 ligi na sezon 2024/2025. Arkę i Kotwicę czekają dalekie podróże

Osiemnaście drużyn z jedenastu województw - tak zapowiada się lista uczestników Fortuna 1 Ligi w nadchodzącym sezonie 2024/2025. Większość uczestników jest z południowej lub centralnej części kraju. To oznacza dalekie podróże dla Arki Gdynia i Kotwicy Kołobrzeg. Zobaczcie mapę klubów z zaplecza.

Mapa klubów 1 ligi: nowi i powracający gracze

Sezon 2024/2025 Fortuna 1 Ligi zapowiada się niezwykle interesująco, zarówno dla fanów piłki nożnej, jak i dla samych drużyn. Do ligi dołączą nowe zespoły, które wywalczyły awans. Beniaminkami będą Pogoń Siedlce, Kotwica Kołobrzeg oraz Stal Stalowa Wola, która zaskoczyła wszystkich, awansując chwilę wcześniej z 3 ligi. Spadkowiczami, którzy wracają na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej, są ŁKS Łódź, Ruch Chorzów oraz Warta Poznań. Te zespoły, znane z wcześniejszych występów na najwyższym szczeblu, będą chciały jak najszybciej powrócić do elity, co zapowiada emocjonujące spotkania i zaciętą rywalizację. W nowym sezonie nie zabraknie również drużyn, które w poprzednich rozgrywkach pokazały, że mogą walczyć na równi z najlepszymi. Arka Gdynia, Górnik Łęczna czy Wisła Płock to tylko niektóre z zespołów, które będą chciały udowodnić swoją wartość i powalczyć o najwyższe cele.

Geografia ligi - dominacja południa, braki na północy

Mapa geograficzna Fortuna 1 Ligi na sezon 2024/2025 pokazuje wyraźnie, że dominację mają zespoły z południa Polski. To właśnie tamtejsze województwa mogą pochwalić się największą liczbą drużyn na tym szczeblu rozgrywek. Natomiast aż pięć województw - warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, podlaskie, lubuskie oraz świętokrzyskie - nie posiada ani jednego przedstawiciela w lidze, co pokazuje, jak duże są dysproporcje w rozmieszczeniu drużyn na piłkarskiej mapie Polski. Mazowieckie wyróżnia się największą liczbą drużyn - aż cztery zespoły będą reprezentować to województwo. Jest to dowód na to, że region ten stanowi ważne centrum piłkarskie w kraju, jednak nie można zapominać o innych, które także mają swoich silnych przedstawicieli. Znaczące podróże czekają na zespoły takie jak Arka Gdynia czy Kotwica Kołobrzeg, które z powodu geograficznego rozmieszczenia klubów będą musiały pokonywać długie dystanse, aby zmierzyć się z rywalami. Dla przykładu, Kotwica na mecz ze Stalą Rzeszów będzie musiała pokonać około 920 km. To pokazuje, jak wielkie wyzwanie logistyczne stoi przed niektórymi drużynami, które będą musiały znaleźć sposób, by te podróże nie wpłynęły negatywnie na ich formę i wyniki.

Rozkład jazdy - terminarz i transmisje

Choć szczegółowy terminarz 1 ligi na sezon 2024/2025 nie jest jeszcze znany, to wiadomo, że rozgrywki wystartują w piątek, 19 lipca. Do końca roku zaplanowano rozegranie 19 kolejek, co oznacza, że drużyny będą miały napięty kalendarz, aby zmieścić się w założonym harmonogramie. Koniec rozgrywek zaplanowano na 24 maja przyszłego roku.

Nowy sezon Fortuna 1 Ligi przynosi również zmianę w kwestii transmisji telewizyjnych. Po raz pierwszy od wielu lat mecze nie będą emitowane w Polsacie, a prawa do pokazywania spotkań nabyła Telewizja Polska. To ważna informacja dla kibiców, którzy będą musieli dostosować się do nowego źródła transmisji, aby na bieżąco śledzić losy swoich ulubionych drużyn.

