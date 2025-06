Prasówka 9.06.2025 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 9.06: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nie milkną echa kontrowersyjnej wypowiedzi Aryny Sabalanki po finałowej porażce z Amerykanką Coco Gauff w wielkoszlemowym turnieju "French Open". Jako główne przyczyny bolesnej przegranej, Białorusinka wskazała nieumiejętność poradzenia sobie z wietrznymi warunkami i słabsza dyspozycja mentalna. Do historii przejdą również słowa: - "Iga by ten mecz wygrała". Coco Gauff poczuła się urażona, twierdząc, że jest to nieuczciwe postawienie sprawy... - "Ostatnio wygrywałam z Igą i miałabym wiarę w siebie, by zwyciężyć i teraz - tłumaczyła. Minęło kilkanaście godzi i...