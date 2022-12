Prezes PZKosz specjalnie dla nas: Mateusz Ponitka złożył deklarację. To już pewne! Zbigniew Czyż

Niedawno temu spotkałem się z Mateuszem Ponitką w Atenach, gdzie na co dzień występuje w Panathinaikosie. Kapitan reprezentacji Polski złożył deklaracje, że w dalszym ciągu chce być liderem naszej drużyny narodowej, chce być jej częścią, do Eurobasketu 2025, który odbędzie się także w Polsce. Mateusz jest dobrym duchem reprezentacji, a to, co zrobił w meczu ze Słowenią podczas ostatnich mistrzostw Europy, przejdzie do historii. Ostatni rok był niezwykle udany dla polskiej koszykówki i Polskiego Związku Koszykówki. Koło zamachowe, jakim jest reprezentacja zaczęło działać. Przełożyło się to m.in na wzrost oglądalności meczów w Energa Basket Lidze - mówi w specjalnej rozmowie dla nas Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Związku Koszykówki i prezes Polskiej Ligi Koszykówki.