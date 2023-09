Proces oskarżonych o zabicie polsko-pakistańskiej 10-latki dopiero za rok. Prokuratura ujawniła szokujące informacje

Trzy osoby oskarżone o zabójstwo 10-letniej Sary

Proces ojca, przyrodniej matki oraz wujka Sary Sh., 10-letniej polsko-pakistańskiej dziewczynki, którzy zostali oskarżeni o jej morderstwo, zacznie się 2 września przyszłego roku i potrwa sześć tygodni - poinformował we wtorek sąd w Londynie.

Wcześniej, 1 grudnia tego roku, 41-letni Urfan Sh., jego partnerka, 29-letnia Beinash B. i jego brat 28-letni Faisal M. staną przed sądem, aby zadeklarować, czy przyznają się do postawionych zarzutów, czy też nie. W zeszłym tygodniu zostali oni oskarżeni o morderstwo Sary Sh. i dopuszczenie do jej śmierci. Do czasu procesu pozostaną w areszcie.