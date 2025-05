Przesłuchanie Sebastiana M. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak mówi o błędzie policjantów

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak był dopytywany o to, dlaczego M. nie został zatrzymany przez policjantów zaraz po wypadku. "Oczywiście, że powinien Sebastian M. być zatrzymany w takiej sytuacji. To nie podlega żadnej dyskusji. To był po prostu błąd policjantów we wrześniu 2023 roku" - zaznaczył.