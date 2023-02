PŚ w łyżwiarstwie szybkim. 16 Polaków na starcie w Tomaszowie Mazowieckim

Przed polską publicznością ponownie wystartuje wielu czołowych panczenistów. W sumie do rywalizacji przystąpi około 200 łyżwiarzy z ponad 30 reprezentacji. Wśród nich będzie 16 Polaków. Do tej pory w tym sezonie nie odgrywali oni czołowych ról, ale - co podkreślają biało-czerwoni - teraz mają pokazać na co ich naprawdę stać. Zapowiedzią rosnącej formy może być grudniowe zwycięstwo drużyny sprinterów w Calgary. Polacy triumfowali w składzie: Marek Kania, Piotr Michalski, Damian Żurek poprawiając rekord kraju.