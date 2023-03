Raw Air. Dawid Kubacki: Dziennikarze i tak mnie uświadomią, więc po co mam liczyć?! Zbigniew Czyż

Dawid Kubacki Terje Bendiksby / PAP/EPA

- Nie liczę punktów w klasyfikacji generalnej, ile mam ich mniej lub więcej w stosunku do innych zawodników. Wychodzę z założenia, że zawsze po zawodach dziennikarze i tak mnie uświadomią, więc po co mam to liczyć? - powiedział po pierwszym konkursie Raiw Air w Oslo Dawid Kubacki na antenie telewizji TVN. Wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajął w Norwegii 9. miejsce i jego strata do prowadzącego Norwega Halvora Egnera Graneruda wynosi już 414 punktów.