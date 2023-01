Rita Ora i Taika Waititi wzięli potajemny ślub? Gwiazda w końcu zabrała głos!

Rita Ora wzięła potajemny ślub?

Głosy się nasilały, a w mediach społecznościowych gwiazd można było dostrzec zdjęcia z biżuterią wyglądającą jak obrączki. Sami zainteresowani przez cały czas nie zamierzali jednak komentować sprawy, aż do teraz.

Podczas reklamy swojej nowej piosenki "You Only Love Me" w programie Heart Radio Breakfast, Rita Ora wreszcie zabrała głos i zapytana o ich potajemny ślub, wyznała całą tajemnicę. Plotki okazały się prawdą!

Rita Ora zdradziła w rozmowie, że mimo iż impreza nie była hucznym wydarzeniem, była dokładnie tym, o czym marzyła.