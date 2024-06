Robert Biedroń, kandydat do PE, odpowiada na pięć pytań portalu i.pl

Po pierwsze – bezpieczna granica to taka, na której nikt nie ginie. Po drugie – jeszcze żaden mur nie zatrzymał migracji. Każdy ma prawo do godnego traktowania, zwłaszcza, gdy ucieka przed wojną, przemocą czy dyskryminacją w swoim rodzimym kraju. Państwa członkowskie UE systematycznie łamią prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową. Na Morzu Śródziemnym co roku giną tysiące ludzi. Wciąż trwa również kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej. Nowoprzyjęty pakt migracyjny nie jest idealny i wymaga wielu zmian, ale jest pierwszym krokiem w tworzeniu bezpiecznej Europy, w której skutecznie broni się naszych granic, przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka. Dzięki wielkiemu sercu Polek i Polaków, którzy przyjmowali uchodźców z Ukrainy pod swoje dachy, Polska i tak zostanie zwolniona z kar za nieprzyjmowanie uchodźców. Przyjęliśmy ich już wystarczająco dużo w ostatnim czasie. Wierzę, że trzeba przekształcić Frontex w jednostkę, której misją nie będzie jedynie ochrona zewnętrznych granic UE, ale także niesienie pomocy, ratowanie ludzkiego życia na granicach Europy oraz umożliwienie rozpoczęcia legalnej procedury azylowej w bezpiecznym miejscu.

Polacy obawiają się napływu migrantów w związku z przyjęciem paktu migracyjnego. Czy te obawy są słuszne? Jeśli tak, to co trzeba w tej kwestii zrobić w PE?

CPK – tak, czy nie i dlaczego. Jeśli tak – to kiedy?

Zdecydowanie tak. Wszystkie ekspertyzy, które powstawały od lat – za czasów rządów SLD, PO i PSL oraz PiS – wskazywały jednoznacznie, że istnieje potrzeba zbudowania lotniska w centralnej części Polski na Mazowszu i że obecne połączenia kolejowe nie są w stanie zaspokoić potrzeb

transportowych mieszkańców wielu regionów Polski. CPK to rozbudowa systemu połączeń kolejowych. To także walka z wykluczeniem komunikacyjnym. To kierunek przyjazny klimatowi a zarazem nowoczesnej infrastrukturze. Jesteśmy za kontynuowaniem projektu, ale nie w sposób, w który robił to PiS – na szybko, na potrzeby kampanii wyborczych. Projekty infrastrukturalne tej skali to nie inwestycje na czteroletnią kadencję i muszą być tworzone ponad politycznie.