Robert Biedroń przyłapany na kłamstwie? Chodzi o spotkanie z premier Finlandii

Premier Finlandii obiecała Polkom dostęp do bezpłatnej aborcji? Współpracownicy Marin zaprzeczają

Według przekazu Roberta Biedronia, fińska premier miała obiecać Polkom dostęp do bezpłatnej aborcji w Finlandii.

– Przekazaliśmy, że kadencja obecnego rządu dobiega końca. To nie jest czas na negocjacje i nic nie można obiecać ze strony państwa – uściśliła polityk Socjaldemokratycznej Partii Finlandii (SDP).

To było około 10 minutowe "kurtuazyjne" spotkanie; nie było obietnic – skomentowała współpracująca z Sanną Marin, europarlamentarzystka Miapetra Kumpula-Natri.

Nagłe zainteresowanie niezauważoną wizytą

Finlandia w przededniu wyborów parlamentarnych

Według ostatnich sondaży na czele są trzy partie: liberalno-konserwatywna Koalicja Narodowa (KOK), socjaldemokracja (SDP) premier Marin oraz narodowo-konserwatywna partia "Finowie" (PS). Różnice poparcia między ugrupowaniami są na granicy błędu statystycznego. Na KOK zagłosowałoby niespełna 21 proc., na SDP: ok. 19,5 proc., na PS: ok. 19 proc. KD jest małą partią i zazwyczaj w wyborach zbiera ok. 3-5 proc. głosów.