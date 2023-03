Shakira rozpłakała się podczas rozmowy z fanką. Co wywołało taką reakcję?

Od czasu rozstania Shakira nagrała dwie piosenki wymierzone w byłego partnera, które szybko stały się przebojami na całym świecie. Kolumbijka zarobiła na nich ogromne pieniądze.

Jeden z tych utworów, ten nagrany z DJ-em Bizarrap, pobił 14 rekordów Guinnessa. Artystka wykonała go na żywo przy okazji wywiadu w programie Jimmy'ego Fallona.

- Miałam bardzo ciężki rok po separacji. Stworzenie tej piosenki było dla mnie bardzo ważne. To było zdrowe ujście dla moich emocji. Kiedy opublikowaliśmy ten utwór, nie miałam poczucia, że mam fanów. Miałam już siostrzeństwo kobiet, które przeszły przez to samo co ja, które czują to, co ja, które musiały tolerować tyle g*wna co ja. Napisałam tę piosenkę dla samej siebie. Ale teraz widzę, że wiele kobiet też tego potrzebowało, takiego forum, głosu, który by je reprezentował - wyznała.