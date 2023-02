Skąd Polacy sprowadzają samochody i jakie marki trafiają do Polski najczęściej? Koszty są coraz większe

Wzrasta cena transportu

Ministerstwo Finansów przedstawiło raport wskazujący, że w 2022 roku do Polski sprowadzono znacznie mniej aut, aniżeli w roku poprzednim - 2021. Różnica wynosi aż 14 procent.

Chociaż do Polski w ten sposób trafia mniej aut, łączna ich wartość jest jednak zbliżona do tej sprzed 12 poprzednich miesięcy, co jasno pokazuje, że ceny samochodów w ostatnim czasie znacząco wzrosły. Niewątpliwie ma na to związek sytuacja na rynku oraz ogólna sytuacja na świecie.