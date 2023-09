Sondaż pokazuje pewnego lidera i niespodziankę na trzecim miejscu. PiS na czele, KO, Konfederacja i Trzecia Droga tracą

Sondaż wyborczy. PiS na czele, spadek KO

Gdyby wybory parlamentarne 2023 odbyły się w najbliższą niedzielę, to na największe poparcie może liczyć Prawo i Sprawiedliwość. Głosować na partię rządzącą chce – według sondażu Social Changes – 39 procent ankietowanych, co jest takim samym wynikiem, jak w poprzednim badaniu tej agencji z 14 września .

Kto wejdzie do Sejmu?

Na trzecie miejsce awansowała Lewica. Jej poparcie wzrosło aż o 3 punkty procentowe i wyniosło 10 procent.

Spada za to odsetek wyborców, na jakich może liczyć Konfederacja. Najnowsze badanie Social Changes wskazuje, że głosować na nią chce 9 procent respondentów, co jest wynikiem o 1 punkt procentowy gorszym niż we wcześniejszym sondażu.