Sondaż dla WP przed II turą wyborów. Nawrocki 50,63 proc., Trzaskowski KO - 49,37 proc.

Różnica między kandydatami jest niewielka - to zaledwie 1,26 punktu procentowego, co wskazuje na wyrównaną walkę o urząd prezydenta w przededniu wyborów. "W odniesieniu do frekwencji z 2020 roku, kiedy głos oddało 20,6 mln Polaków, taka różnica przekłada się na około 260 tys. głosów" - podał portal.