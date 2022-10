Starogard Gdański. Na kocborowskim cmentarzu ekshumowano szczątki Zygmunta Michalskiego, byłego więźnia obozu koncentracyjnego Piotr Niemkiewicz PAP

Starogard Gdański. Miejsce pochówku byłego więźnia obozu koncentracyjnego znalazł jego wnuk Marek Gradzik RED.

Na Cmentarzu Kocborowskim w Starogardzie Gdańskim ekshumowano szczątki latach Zygmunta Michalskiego. Jako 15-latek, za działalność konspiracyjną, trafił on do obozu koncentracyjnego. Zmarł w 1967 r. i został pochowany w bezimiennym grobie. Odnalazł go wnuk Marek Gradzik.