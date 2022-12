Swiatłana Cichanouska z wizytą w Polsce. Kim jest liderka białoruskiej opozycji? Poznaj sylwetkę wybitnej działaczki politycznej

Kto pomagał Cichanouskiej wejść do świata polityki?

Swiatłana Cichanouska stała się liderką białoruskiej opozycji

Spokojna, nieśmiała, jakby zaskoczona sytuacją – tak było na początku. Z każdym tygodniem Swiatłana Cichanouska stawała się prawdziwą liderką białoruskiej ulicy. W 2020 r. kandydowała na prezydenta Białorusi. Sfałszowane wyniki głosowania doprowadziły wówczas do licznych, brutalnie tłumionych protestów.

– Drugi tydzień z rzędu mój naród pokojowo walczy o swoje konstytucyjne prawo do wyboru przywódcy. Wybory 9 sierpnia nie były ani uczciwe, ani przejrzyste. Ich wyniki zostały sfałszowane – mówiła w przemówieniu wygłoszonym po angielsku, opublikowanym po zakończeniu wyborów prezydenckich na Białorusi w 2020 roku w serwisie YouTube.

Jak dodała liderka opozycji, protestujący Białorusini byli bici i torturowani, a co najmniej dwóch zostało zabitych.

– To się dzieje w środku Europy. Wzywam was, byście nie uznawali tych sfałszowanych wyborów – apelowała do liderów państw UE, podkreślając, że dotychczasowy prezydent Aleksander Łukaszenka utracił legitymację swoich rządów „w oczach narodu i świata”.