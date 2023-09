Tragedia w nowojorskim żłobku. Dziecko zażyło narkotyki

Dzieci wzięły narkotyki z torby nauczycielki. Jedno z dzieci zmarło Pixabay/zdjęcie ilustracyjne

Właścicielka żłobka w Nowym Jorku, Greia Menedez została aresztowana za niedopilnowanie dzieci oraz narażenie ich na śmierć i ciężkie szkody dla organizmu. Okazało się bowiem, że fentanyl, którym zatruły się dzieci, został przewieziony do placówki przez nią i jej męża w wielkich torbach. W czasie gdy substancja była już w środku, kobieta poszła zadzwonić. W tym samym czasie dzieci zabrały narkotyki i schowały je w materacach. Chwilę później maluchy zaczęły jeść to, co podkradły. Niestety jeden z nich - roczny chłopczyk, zmarł.