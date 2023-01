Transpłciowa łyżwiarka wzięła udział w Ceremonii Otwarcia ME. Nie potrafiła zrobić żadnej figury! - WIDEO

45-letnia Finka wyjechała na lód podczas prezentacji wszystkich krajów. Taki przejazd nazywa się „Przejazdem Flag”. Ku zdziwieniu kibiców na hali i przed telewizorami, nie był to jednak pokaz gracji i pięknej jazdy okraszonej cudownymi figurami i efektownymi obrotami. Finka miała olbrzymi problem z wykonaniem jakiejkolwiek figury, a po niecałej minucie nieudolności, Antikainen upadła na lód. Co gorsza, nie potrafiła sama wstać. Pomogła jej koleżanka z reprezentacji. Co ciekawe, młodsza koleżanka, przekazała 45-latce flagę Finlandii i podniosła skompromitowaną koleżankę.