Tusk spotkał się w Paryżu z prezydentem Macronem. Zacytował maksymę "Jeden za wszystkim, wszyscy za jednego"

Tusk będzie rozmawiał z Macronem w Pałacu Elizejskim; obaj przywódcy rozmawiali m.in. w cztery oczy, a także wystąpili na konferencji. Tusk powiedział:

Tusk dodał, że to nie przypadek, że jego pierwsze wizyty w roli premiera to Bruksela, Kijów i Paryż. Następnie zacytował maksymę z dzieła Alexandre'a Dumasa: "Jeden za wszystkim, wszyscy za jednego".

To są słowa i to jest idea, to jest filozofia, która legła u podstaw Unii Europejskiej i NATO. To są słowa, które dobrze ilustrują ideę solidarności, która stała się fundamentem nowoczesnej Europy i najważniejszą wartością współczesnej Polski, moich rodaków, a to oznacza potrzebę bardzo praktycznych i zdeterminowanych działań na rzecz wspólnoty europejskiej, na rzecz Polski, Francji, szczególnie w kontekście zagrożeń – zaznaczył Tusk.