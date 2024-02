Wściekły tłum zaatakował autonomiczne auto w San Francisco. Wrzucili do środka fajerwerki - WIDEO

Do ataku na robotaxi firmy Waymo doszło w Chinatown w San Francisco. Wandale najpierw wybili szyby w autonomicznym samochodzie, a potem wrzucili do środka fajerwerki, wskutek czego pojazd stanął w ogniu.

Zemsta taksówkarzy na autonomicznych maszynach?

Nie wiadomo, co skłoniło tłum do ataku na robotaxi. Spekuluje się, że to niechęć do nowości albo zemsta zwykłych taksówkarzy. Miejscowa policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.