- Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę, 75 proc. uprawionych do głosowania Rosjan byłoby skłonnych głosować na Władimira Putina

Kto poza Putinem weźmie udział w wyborach prezydenckich w Rosji?

Wybory prezydenckie w Rosji odbędą się już w marcu. TASS donosi, że poziom świadomości Rosjan na temat zbliżających się wyborów prezydenckich wynosi 85 proc., gdyż 81 proc. badanych potrafi poprawnie określić miesiąc, porę roku i rok wyborów, a pozostałe cztery tylko rok. Na wybory wybiera się 76 proc. Rosjan uprawnionych do głosowania, przy czym 62 proc. pewnych jest swojego w nich udziału, a dla 14 proc. spacer do urn wyborczych jest „prawdopodobny”.

Hitlerowskie Niemcy i Związek Sowiecki zawarły pakt przeciwko Polsce i zgodnie współpracowały do 1941 roku; na Ukrainie nie ma baz NATO, a sama Ukraina powstała dzięki woli Ukraińców - przypomina…

Czy Putin wygra kolejne wybory prezydenckie?

Kreml obawia się, że chociaż poziom zaufania do urzędującego prezydenta Rosji wzrósł o 0,2 punktu procentowego i wynosi teraz 79,1 proc., to jednak same wybory mogą pójść nie po myśli władz, a Władimir Putin nie da rady odzyskać nadszarpniętej popularności.