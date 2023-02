Z Gwiazdami – Marcin Możdżonek: Będzie sukces i nie ma drogi na skróty (…) - o kim tak powiedział? Filip Grudziński

Potrzebujemy teraz takiego człowieka, takiej silnej ręki (...) Ja mam plan na Was, jesteście kapitalnymi zawodnikami, jak będziecie robić to i to, jak będziecie ciężko pracować. Będzie sukces i nie ma drogi na skróty. Nikt nie będzie mówił, jak mamy grać, kto ma grać. O tym decyduje ja, jeżeli komuś się nie podoba to tam są drzwi. Myślę, że ten trener tak zrobi – w tych słowach Marcin Możdżonek - były reprezentant i kapitan reprezentacji Polski w piłce siatkowej - wypowiedział się w programie Z Gwiazdami, na kanapie u Adriana Majchrzaka, na temat Fernando Santosa, który objął fotel, nowego selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Z rozmowy, dowiecie się również, czym jest Społeczna Rada Sportu i dlaczego Marcin, tak silnie się zaangażował. Z pewnością nie wiecie, że były reprezentant Polski, doświadczył hejtu, który uderzył bezpośrednio w niego i jego rodzinę. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia, najnowszego odcinka, programu Z Gwiazdami.