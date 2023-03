Zadziwił świat, teraz mówi wprost. "Nie ukrywam, że jest ciężko!"

Jak wygląda powrót Marcina Oleksego do normalności po zdobyciu prestiżowej nagrody FIFA?

Nie ukrywam, że jest ciężko. Cały czas mam obowiązki, jestem zabiegany. Nie wróciłem jeszcze do normalnej aktywności, którą do niedawna prowadziłem, nie wróciłem też do pracy zawodowej.

Bardzo zmieniło się twoje życie?

Na pewno tak. Jest dużo wywiadów, konferencji, spotkań, rozdawania autografów i pozowania do zdjęć. Podczas ostatniego ligowego turnieju, zamiast zejść do szatni, wziąć prysznic i się przebrać, przez czterdzieści minut robiono ze mną zdjęcia. Nie mam jednak z tym problemu, dla Amp futbolu w Polsce to jest bardzo dobra sprawa.

Zagrałeś już w turnieju ligowym, ale chyba bez większego przygotowania?

Nie mam czasu na uczestniczenie w treningach w stu procentach, bo ciągle jestem w podróżach. Mam nadzieję, że wkrótce będę się mógł bardziej skupić na powrocie do dobrej formy.