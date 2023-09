Zajmowali się przemytem i handlem narkotykami. Członkowie dwóch międzynarodowych gangów staną przed sądem

- Ci następnie, po załadowaniu samochodów narkotykami, przejeżdżali przez przejście graniczne do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i przekazywali je dalej kolejnym osobom. Z ustaleń dokonanych w toku śledztwa przez prokuratora Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie wynika, że obie grupy dokonały wywozu z terenu Niderlandów do Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej kokainy w łącznej ilości prawie 2,2 ton o czarnorynkowej wartości 880 milionów złotych - podkreśla Karol Borchólski.