Żona Wojtka Szczęsnego nagrała utwór na mundial w Katarze. Marina podzieliła się z fanami niespodzianką

Mundialowy utwór Mariny. Zrobiła fanom niespodziankę

Na jej Instagramie pojawił się link do utworu "This is the moment".

"NIESPODZIANKA. Moja propozycja na MUNDIAL 2022 dostępna we wszystkich sklepach streamingowych. Klip comingsoon. Let’s go POLAND!!!" - poinformowała.

fot. Instagram

Wcześniej Marina Łuczenko-Szczęsna podzieliła się rodzinnym zdjęciem. Tak wraz z synem Liamem pożegnali Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz wraz z pozostałymi członkami reprezentacji Polski udał się na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej w Katarze.