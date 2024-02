Andrzej Duda zachęca do biegania. "Czas więc ruszyć się z kanapy"

"Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy oglądali i wysłuchali rozmowy ze mną na Oficjalne Zero. Szczególny uśmiech za pozytywne komentarze. Ale to było tydzień temu, a tu wiosna za pasem! Przypominam, że za 3 dni Walentynk, a potem to już po zimie, wiosna i zaraz lato i wakacje" - zaczął prezydent.