Czy Polska jest bezpieczna w NATO? Prezydent Andrzej Duda nie ma wątpliwości

"BTW, dzięki mądrej i dalekowzrocznej polityce ostatnich 8 lat, my wydajemy na obronność 4 proc. PKB. Dzięki temu Polska jest i będzie bezpieczna!"

- podkreślił Duda.

Trump podczas sobotniego wystąpienia zrelacjonował rozmowę z jednym z szefów państw NATO, nie wymieniając jednak jego nazwiska:

- Jeden z prezydentów dużego kraju zapytał mnie: no cóż, proszę pana, jeśli nie zapłacimy i zostaniemy zaatakowani przez Rosję, czy będzie pan nas chronił? Odpowiedziałem: "Nie, nie będę was chronił. Właściwie zachęcałbym ich (Rosję), żeby zrobili z wami, co chcą. Musisz zapłacić".