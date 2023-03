Andrzej Grajewski równo z trawą: Lech zagra o nieśmiertelność! U Santosa jak na rybach - za dużo drobnicy. A Gaul z Górnika pójdzie donikąd

Jak ocenia pan ćwierćfinałowego przeciwnika Lecha w Lidze Konferencji Europy?

Wreszcie przyjedzie do Poznania prawdziwa piłkarska firma, bo te gierki z nacjami, które mają wyśmienitych skoczków czy biegaczy narciarskich, ewentualnie biathlonistów – za to zespoły piłkarskie już niekoniecznie - trochę wszystkim nam już spowszedniały. Emocji w starciach z Bodo Glimt i Djurgarden oczywiście nie brakowało, ale jakość tej rywalizacja była do zapomnienia; zgodnie z pucharową hierarchią był to poziom trzeciej ligi europejskiej. Nie chcę nikogo urazić, taka po prostu jest prawda. Dopiero teraz kibice, a przede wszystkim właściciele Lecha i trener John van den Brom przekonają się, ile wart jest zespół z Bułgarskiej. Mam nadzieję, że obejrzymy prawdziwe spektakle, a sternicy Kolejorza dostaną jasne wytyczne, w którym kierunku trzeba podążać.

Z góry zakłada pan, że Fiorentina to zbyt wysokie progi dla Lecha?

Przeciwnie! Podkreślam tylko, że skala trudności jest taka, że gdyby udało się wyeliminować przedstawiciela Serie A, to nie tylko Mikael Ishak i spółka, ale też wszyscy ludzie sprawujący kluczowe funkcje w Lechu zyskaliby u kibiców… nieśmiertelność! Fiorentina to uznana marka, liga włoska znów jest jedną z trzech najlepszych w Europie - co potwierdza skład ćwierćfinalistów Champions League - więc nawet jeśli mówimy o zespole z 10. miejsca w tabeli Serie A – żarty na pewno się skoczyły. Kiedyś los musiał przestać uśmiechać się do Lecha w losowaniach, ale gdyby udało się wyeliminować rywala z Italii, na trudniejszego w tej edycji LKE Kolejorz już mógłby nie trafić. Przejście tej przeszkody to byłoby naprawdę coś wielkiego, niezapomnianego, historycznego. Coś, co trzeba by zapisać w klubowej kronice wielkimi literami.