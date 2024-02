Andrzej Kobylański: Na IO w Paryżu liczę na siatkarzy

W roku olimpijskim często myślami wracasz do Barcelony 1992?

32 lata minęły, sporo czasu, ale ja mam wrażenie, że to się działo wczoraj. Do Barcelony wracam myślami każdego dnia, nie przesadzam. Przecież my byliśmy ostatnią drużyną, która wywalczyła dla Polski medal w grach zespołowych. Niektórzy ludzie nie doceniają futbolu, więc warto im to przypominać.

Srebrny medal nadal ma smak?

Po finale z Hiszpanią, przegranym w dramatycznych okolicznościach odczuwaliśmy niedosyt, bo chyba nikt z nas nie miał pojęcia czego tak naprawdę dokonaliśmy. Dziś odczuwam dumę i każdemu polskiemu piłkarzowi życzyłbym by zagrał w takim finale jak ja. Pełny stadion w Barcelonie, król Hiszpanii wśród widzów, niesamowite emocje, wyjątkowa otoczka. Wiele lat później pojawiłem się na sektorze VIP na Bayernie Monachium i zagadał do mnie słynny Karl Heinz Rummenigge. Pochwalił się, że był na finale na Camp Nou i przyznał, że zrobił on na nim niesamowite wrażenie. Poczułem się naprawdę doceniony. Dziś jestem panem po pięćdziesiątce, ale gdy pada hasło igrzyska przypominam sobie najpiękniejsze momenty z przygody zespołu Janusza Wójcika. Przed wylotem do Barcelony nikt na nas nie stawiał, ale trener powtarzał nam, że mamy grać w piłkę, nikogo nie bać. Wójt był fantastycznym motywatorem, wiedział jak dotrzeć do podopiecznych, jak wykrzesać z nich dodatkową energię. Pamiętam jego przemowę przed spotkaniem z Włochami. Krótko, rzeczowo, a wygraliśmy 3:0. Wtedy w Polsce chyba uwierzono, że możemy coś osiągnąć. Przed turniejem raczej nikt na nas nie stawiał.