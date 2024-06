Atak nożownika, znów w Mannheim. Ranny polityk AfD w szpitalu

Do ataku doszło we wtorek wieczorem w Mannheim na zachodzie Niemiec. Ofiarą był kandydat AfD do lokalnej rady. Według lokalnych struktur jego partii do zdarzenia doszło w pobliżu miejskiego rynku. Polityk przyłapał na gorącym uczynku osobę zrywającą plakaty wyborcze. Mężczyzna zaatakował działacza AfD nożem.