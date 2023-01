Britney Spears sprzedaje swój „wymarzony dom”. Miał być nowym startem dla niej i jej nowego męża

Britney Spears sprzedaje dom

Jak donosi portal TMZ, nowy dom nie przypadł jej do gustu. Nie jest jasne, czy Brit chce kupić nowy dom, czy chce wrócić do swojego starego lokum, rezydencji Thousand Oaks, którą kupiła w 2015 roku za 7,5 miliona dolarów . Wy też dobrze znacie ten dom, bowiem to właśnie z jego salonu jest robionych większość zdjęć na Instagramie Britney.

Kim jest nowy mąż Britney?

Zanim trafił na plan klipu do piosenki "Slumber Party", 22-letni wtedy Sam Asghari pracował jako model, dostał też niewielką rolę w teledysku do piosenki Fifth Harmony – "Work From Home". Karierę w show-biznesie rozpoczął stosunkowo późno, bo dopiero w wieku 21 lat – to wtedy jego starszej siostrze udało się namówić go do wzięcia udziału w pierwszym castingu. Fay Asghari doskonale wiedziała, że jej umięśniony i mierzący prawie 190 cm brat ma odpowiednie warunki, żeby... dobrze na nich zarobić.