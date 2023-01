Była kochanka księcia Harry'ego bryluje w mediach. Catherine Ommanney uderza w Meghan Markle. "Nie wiem, co on w niej zobaczył"

W swojej autobiografii "Spare" książę Harry podzielił się dramatycznym wyznaniem dotyczącym dziecka, które on i Meghan Markle stracili w wyniku poronienia. Książę własnymi rękoma wykopał mu grób pod…

Spotkanie z Harry'm. Co zdradziła kochanka?

Kobieta znana jest z reality show "Real Housewives of D.C". Dwa miesiące przed oficjalną premierą autobiografii księcia Harry'ego, na łamach "The Sun" opowiedziała o swoim przelotnym romansie z młodszym synem króla Karola III. Harry miał wówczas 21 lat. 13 lat starsza Ommanney zdradziła szczegóły ich pierwszego spotkania, mówiąc, że przycisnął ją do ściany i obdarzył "najbardziej niesamowitym, namiętnym pocałunkiem", jakiego kiedykolwiek doświadczyła.