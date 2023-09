Chciała koniecznie być na koncercie 50 Centa. Podczas koncertu doszło do porodu Damian Świderski

Spotkanie swojego idola, czy nawet uczestniczenie w jakimś wydarzeniu z udziałem tej osoby, np. w koncercie, to marzenie wielu ludzi na całym świecie. Ci, którzy mają taką możliwość, często nie liczą się z kosztami lub poświęcają swoje obowiązki, by je spełnić. Pewnej kobiecie tak bardzo zależało, by zobaczyć na żywo ulubionego rapera, że nie zrezygnowała z udziału w koncercie, chociaż była już w ostatnich dniach ciąży.