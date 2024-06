Chcieli pokazać dziecku żyrafę, a mogło się skończyć horrorem - WIDEO

Byli w połowie wycieczki po parku dzikiej przyrody w Fossil Rim Wildlife Center w Teksasie. Mama, tata i ich 2-letnia pociecha Paisley siedzieli w odkrytym aucie. Kiedy podchodziła do nich żyrafa, na ich twarzach pojawiły się uśmiechy. - Spędzaliśmy rodzinny dzień – wspominali.

Sielanka i horror

Pracownicy ZOO z miejscowości Jampil we wschodnim regionie Doniecka donieśli o barbarzyństwie rosyjskich żołnierzy. Zdesperowani wojacy Putina byli tak głodni, że zabijali i potem zjedli zwierzęta -…

Co chciała zdobyć żyrafa?

Paisley była cała, a rodzina szybko odjechała. Toten twierdzi, że spotkanie było wypadkiem, a żyrafa próbowała złapać torbę z jedzeniem, którą trzymała Paisley, ale to się jej nie udało.

Do tragicznego zajścia doszło we wtorek rano w austriackim zoo. W Salzburgu nosorożec niespodziewanie zaatakował swoją 33-letnią opiekunkę. Kobiety nie udało się uratować. Dwie kolejne osoby zostały…

Następnym przystankiem, jaki zrobili, był sklep z pamiątkami. - Weszliśmy, a Paisley chciała tylko zabawkę w kształcie żyrafy i koszulkę z żyrafą. Skończyło się na tym, że kupiliśmy jej, co chciała i uznaliśmy, że na to zasłużyła – powiedział Toten.

To zdarzenie nie powstrzyma ich od kolejnych odwiedzin tego szczególnego miejsca. - Na pewno wrócimy – powiedział, dodając, że kiedy to zrobią, nadal będą podróżować odkrytym samochodem, „ponieważ jest to przeżycie samo w sobie”.

Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Portal i.pl codziennie. Obserwuj i.pl!