Naukowcy z Chin odkryli tajemniczego wirusa na dnie Rowu Mariańskiego

Najgłębszy wirus, jaki kiedykolwiek odkryto

Przeziębienia, grypy i inne choroby to zmora okresów przejściowych i chłodnych, mokrych dni. Już teraz obserwujemy wzrost zakażeń. Katar, kaszel czy gorączka to częste symptomy, jakie występują w…

Czym jest bakteriofag?

Bakteriofagi to forma życia, która infekuje bakterie, a następnie przejmuje ich komórki w celu wygenerowania większej liczby swoich kopii. Do fagów zalicza się m.in. wirusy ospy czy opryszczki.

Nowoodkryty wirus infekuje bakterie z rodzaju Halomonas i robi to w sposób lizogenny, czyli wstawia swój materiał genetyczny do genomu bakterii, a następnie replikuje bez zabijania bakterii. Naukowcy uważają, że może to wynikać z trudnych warunków, w jakich ewoluował zarówno wirus, jak i bateria, co oznacza, że nie może sobie pozwolić na zabicie żywiciela.