Co się dzieje ze Stochem i Kubackim? Jan Szturc specjalnie dla nas: "Nie ma co bić na alarm"

Co się dzieje z Kamilem Stochem? W pierwszym konkursie w Willingen zajął dopiero 25. miejsce, do drugiego w ogóle się nie zakwalifikował.

Szwankuje pozycja dojazdowa. Środek ciężkości, balans nie pozwalał mu w Willingen atakować nogami. Musi poprawić odpowiednie ustawienie biodra, wtedy wróci do dobrego skakania.

Kamil Stoch nie pojedzie na najbliższe zawody Pucharu Świata do Lake Placid w Stanach Zjednoczonych. To dobra decyzja?

Thomas Thurnbichler podjął prawidłową decyzję. Na pewno była konsultowana z Kamilem, po to, żeby trochę się zresetował, uwolnił głowę od swoich nawyków. Trening na małej skoczni w Zakopanem na pewno bardzo dużo mu pomoże. Czasami jednym skokiem można się całkowicie rozregulować, ale też jednym dobrym skokiem można bardzo szybko wrócić do powtarzalności. Kamil nie popełnia nie wiadomo jak wielkich błędów, jeśli jednak są trudne warunki, pada deszcz i tory lodowe, których praktycznie już się nie stosuje, wtedy jedno z drugim się kumuluje i efekt jest taki, jaki widzieliśmy na skoczni w Niemczech.