Co udało się dokonać Prawu i Sprawiedliwości? "Osiem lat – osiem konkretów" OPRAC.: Anna Piotrowska

Radosław Fogiel wymienił osiem dokonań ośmioletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. Marek Szwadyn/ Polska Press

Co Prawu i Sprawiedliwości udało się zrobić przed osiem lat swoich rządów? Na to pytanie postanowił odpowiedzieć były rzecznik tej partii Radosław Fogiel. – Osiągnęliśmy to, o co bezskutecznie walczyły wszystkie dotychczasowe rządy w Polsce – podkreśla polityk.