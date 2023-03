PO rozważała start w wyborach pod własnym szyldem. Co na to jej koalicjanci?

PO rozważała start pod własnym szyldem. Chcieli odciąć się od spuścizny Schetyny?

6 lutego na posiedzeniu klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, szef PO Donald Tusk powiedział, że zlecił szefom 16 regionów Platformy przygotowanie wstępnych list wyborczych do parlamentu, wobec niechęci liderów pozostałych formacji opozycyjnych do budowy jednego bloku na wybory. Od tego czasu na wielu spotkaniach wyborczych Tusk nadal apeluje do szefów PSL, Polski 2050 i Lewicy o wspólne listy, ale jego ugrupowanie przygotowuje się do samodzielnego startu w ramach Koalicji Obywatelskiej.