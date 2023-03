Wyniki sondażu nie pozostawiają wątpliwości: Fatalne wieści dla opozycji i miażdżąca przewaga PiS

Najnowszy sondaż: Konfederacja trzecią siłą w Sejmie

Co zmienia wspólna lista Polski 2050 i PSL?

6 proc. badanych nie wie, na kogo by zagłosowało.

Jak podano, wynik nie sumuje się do 100 procent, tylko do 99 procent. Wynika to z metody liczenia przyjmowanej przez Ipsos, która zakłada podliczanie wyniku do siódmego miejsca po przecinku.