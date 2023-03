Koalicja Obywatelska chce wspólnej listy opozycji na wybory parlamentarne. Katarzyna Lubnauer: Ten sojusz ma charakter taktyczny

Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk chce wspólnej listy partii opozycyjnych na wybory parlamentarne. W rozmowie z portalem i.pl wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer wyjaśniła, dlaczego Koalicja Obywatelska chciałaby, aby opozycja wystartowała wspólnie.

Wspólna lista opozycji?

– Ci z polityków, którzy nie chcą wspólnej listy, chcą tylko być, tylko wejść do Sejmu - jeżeli w najbliższym czasie nie zrozumieją, że trzeba zrobić to natychmiast, to przed wyborami znikną w sondażach i dostaną od wyborców baty. Wtedy zostanie jedna lista – powiedział w niedzielę podczas spotkania z mieszkańcami Żywca (woj. śląskie) przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Słowa te nie spodobały się liderom innych partii opozycyjnych, którzy nie są zwolennikami jednej listy opozycji na wybory parlamentarne.

Dlaczego Koalicja Obywatelska chce jednej listy?

Katarzyna Lubnauer, wiceprzewodnicząca klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej pytana przez portal i.pl czy osobiście jest zwolenniczką jednej listy opozycji, odpowiedziała, że tak. – Dlatego że system D’Hondta pokazuje jednoznacznie – na przykład wybory z roku 2019 – że największe ugrupowanie, które miało 43 proc. poparcia, to każdy ich punkt procentowy przekładał się na 5,4 mandatu. W przypadku ugrupowania, które miało najmniejsze poparcie, czyli Konfederacji, a która weszła do Sejmu, jeden ich punkt procentowy przełożył się tylko w 1,6 mandatu. Mamy więc sytuację, w której – w systemie D’Hondta w okręgach sejmowych – duży ma większe przełożenie na liczbę mandatów w Sejmie, a co za tym idzie większą szansę na większość – wyjaśniła.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej podkreśliła, że jest jeszcze drugi powód – „jeżeli nawet jako całość obecnej opozycji demokratycznej, będziemy mieć ponad połowę mandatów, to bardzo ważne jest, żeby największe ugrupowanie obecnej opozycji miało więcej mandatów niż PiS, bo to temu podmiotowi prezydent powinien powierzyć misję utworzenia rządu”.

Różnice w programach partii nie są przeszkodą?

Pytana o to, czy wśród partii opozycji nie ma zbyt dużych różnic programowych, aby stworzyć wspólną listę, odpowiedziała, że „bardzo jasno trzeba powiedzieć, że sojusz ma charakter taktyczny, tak jak jest w to Senacie”. – Tam często ktoś, kto ma przekonania bardziej konserwatywne, głosuje na kogoś, kto reprezentuje lewicę, bo po prostu jest wspólnym kandydatem koalicji opozycji w danym okręgu – mówiła.

– Podobnie jest z jedną listą do Sejmu – jeżeli wyjaśnimy wyborcom bardzo jasno, że mają głosować na swojego kandydata na wspólnej liście i że nie musimy zacierać różnic, tylko że są po prostu różne partie, które mają różne poglądy w niektórych sprawach, np. światopoglądowych, to myślę, że nie powinno być żadnego problemu – dodała.

Na uwagę, że jedna lista już była – na wybory do PE – i się nie sprawdziła, Katarzyna Lubnauer zauważyła, że nie była to wspólna lista, ponieważ zewnętrznie startowała wtedy Wiosna, która – przypomnę – miała około 6 pkt proc. i Razem z wynikiem około 1,5 proc. – Poza tym wybory do europarlamentu to inne wybory. Teoretycznie też jest metoda D’Hondta, ale jest ona w okręgu 54-mandatowym. W związku z tym praktycznie się znosi. Przypomnę, że PiS był też wtedy zdecydowanie na fali. To był taki moment, w którym – delikatnie mówiąc – PiS-owi szło, nazwijmy to najlepiej. Obecnie mamy inflację, trudną sytuację gospodarczą, liczne afery, więc też się zmieniła sytuacja. Wierzę w wygraną opozycji. Tylko kwestia jest tego, jak wygra i kwestia jest tego, żeby mieć pewność wygranej. Właśnie jedna lista daje tę pewność – powiedziała.

dś