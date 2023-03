Prof. Markowski porównuje delegalizację PiS do denazyfikacji Niemiec po II wojnie światowej

Prof. Markowski chce zdelegalizować PiS

Kiedy dziennikarz zapytał Radosława Markowskiego, co w obliczu takiego scenariusza należałoby zrobić z wyborcami tej partii, którzy obecnie stanowią blisko 40 proc. obywateli biorących udział w wyborach, odparł: "Przekonywać, przekonywać...".

– Na moje oko, obywatelskie, ta partia zasługuje na to, żeby podjąć wobec niej procedurę delegalizacji – przyznał.

"Niemcom udała się denazyfikacja, z elektoratem PiS będzie łatwiej". Szokujące porównanie Radosława Markowskiego

Kiedy Mazurek próbował zareagować na tę wypowiedź politolog postanowił dowieść słuszności swojej tezy nawiązując do... denazyfikacji Niemiec.

– Chcę tylko powiedzieć, że mamy historyczne zapisy, czym były Niemcy za czasów Hitlera; wiemy, jak szybko te Niemcy po II wojnie światowej i całe społeczeństwo zostały przywrócone normom demokratycznym. Więc jeśli tam udała się tak wielka sprawa, to my tutaj mamy o wiele mniejszy problem z elektoratem PiS-u czy z samym PiS-em niż tamten przypadek. To się da zrobić – przekonywał politolog.