Czesław Michniewicz: Lubimy narzekać, a myślę, że wszyscy powinniśmy pokochać tę reprezentację. I razem cieszyć się lub... zapłakać

Wielu kibiców reprezentacji Polski na długo zapamięta pańskie łzy wzruszenia po zwycięskim barażu ze Szwecją i awansie na mundial. Co zmieniło się od tamtego marcowego dnia?

Drużyna się zmieniła, ja się zmieniłem, przybyło doświadczenia i siwych włosów, ale przede wszystkim przybyło wiedzy na temat pracy z pierwszą reprezentacją. Poznałem lepiej zawodników, rozegraliśmy sporo meczów i wiem, kto jest kto. Również w szerokim zapleczu. Przy ostatecznym wyborze zawsze będą dylematy, ale ogłaszając skład na mundial kierowałem się tylko interesem drużyny, bez żadnej sympatii i antypatii.

Pan zmienił się także o tyle, że odchudził się o kilkanaście kilogramów. To efekt stresu?

Nie, świadomie chciałem to zmienić, bo waga szła w złą stronę. Poświęciłem trochę czasu, podszedłem do odchudzania racjonalnie. Warunki były dobre - ciepło, lato - można było się ruszać. Na rowerze, albo pograć w tenisa. Z tego względu zazdroszczę tym, którzy mieszkają w Barcelonie lub Atenach, gdzie słońce grzeje dłużej. Bo łatwiej ludziom zadbać o wygląd przez cały rok. Mnie w pierwszej kolejności chodziło jednak o to, żeby mieć dużo energii, którą przed mistrzostwami trzeba skumulować. A na pewno zbytnia waga w tym nie pomaga.