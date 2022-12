Czesław Michniewicz, selekcjoner polskiej reprezentacji: Nie było żadnej kłótni o premię

- Cały czas dochodzę do siebie [po mundialu w Katarze – red.]. Te emocje, zmęczenie dopiero schodzą. Gdy wsiadaliśmy do samolotu w Katarze, to czułem ulgę, że to, o czym marzyliśmy, chcieliśmy spędzić barbórkę w Katarze, spełniło się. Wiedzieliśmy, że po wyjściu z grupy możemy trafić na silnego rywala - mówił Czesław Michniewicz w programie Gość Radia ZET.