Dawid Kubacki obroni pozycję lidera Pucharu Świata? Rafał Kot specjalnie dla nas: Robi się ciasno w czołówce, będzie ciężko

Od piątku do niedzieli, w niemieckim Titisee-Neustadt kolejne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Po konkursach w Wiśle i fińskiej Ruce, liderem klasyfikacji generalnej z dorobkiem 290. punktów jest Dawid Kubacki. To będzie jego sezon? Da radę utrzymać pierwsze miejsce do końca sezonu?

Robi się ciasno w czołówce. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że bardzo mocny jest zwłaszcza Stefan Kraft. Austriacy zresztą w ogóle są silni w tym sezonie i prowadzą w klasyfikacji Pucharu Narodów. Ale dobrze prezentują się też Norwegowie, Słoweńcy i Niemcy. Na pewno Dawidowi będzie ciężko. Jest wielu kandydatów do tego, aby stawać na podium w poszczególnych konkursach. Jestem przekonany, że w Titisee-Neustadt, Dawid obroni żółty plastron lidera. Po zawodach w Finlandii wie, co ma poprawić, to są naprawdę szczegóły.

Początek sezonu nie jest udany dla Kamila Stocha. Cztery konkursy, 58. punktów i dopiero dwudzieste miejsce w klasyfikacji generalnej.

Kamil Stoch nigdy nie wchodził w sezon z przytupem. Nawet wtedy, gdy zdobywał Kryształową Kulę potrzebował czasu, żeby się rozkręcić. Ja bym dał Kamilowi jeszcze czas. Dopiero w Ruce, zawodnicy mieli pierwszy kontakt ze śniegiem. Całe szczęście, obecny sztab kadry wie, jak poprawiać błędy. Mówię całe szczęście, bo poprzedni sztab tego nie wiedział. Kamil i trener mają świadomość, co szwankuje. To są naprawdę detale. Złożone w jedną całość, powinny dawać lepsze skoki, dlatego uzbroiłbym się w cierpliwość. Myślę, że już w ten weekend oraz w dalszej części sezonu, Kamil będzie skakał lepiej. Takim papierem lakmusowym w spojrzeniu na całość rywalizacji w Pucharze Świata będą kolejne zawody, w szwajcarskim Engelbergu.