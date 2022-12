To dlatego Cristiano Ronaldo został odsunięty od składu. Grzegorz Mielcarski specjalnie dla nas: U Fernando Santosa nie ma litości!

Reprezentacja Portugalii, po rozgromieniu Szwajcarii aż 6-1, w 1/8 finału, urasta do jednego z głównych faworytów do wywalczenia mistrzostwa świata?

Za nami najpiękniejsze spotkanie mistrzostw w Katarze. Po raz pierwszy od dawna, widziałem w zespole Portugalii grupę naprawdę szczęśliwych ludzi, chcących ze sobą współpracować. Widać było, że mieli swój cel i odpowiednią taktykę. Do tego dołożyli koncentrację oraz umiejętności indywidualne. Wszystko razem wzięte wyszło perfekcyjnie. Ale to nie jest tak, że Portugalia ograła słabą Szwajcarię. Portugalczycy zagrali po prostu wybitny mecz, Szwajcaria dobry i też umiała się postawić rywalowi. Chcę podkreślić, że tak perfekcyjnie grającej Portugalii nie widziałem od bardzo dawna.

Portugalia może zagrozić Brazylii w walce o złoty medal? To właśnie zespół z Ameryki Południowej stawiany jest przez ekspertów jako faworyt numer jeden do końcowego triumfu.

Portugalia sprawia zdecydowanie lepsze wrażenie. Ja nie cmokam nad Brazylią jako zespołem, całością, aż tak bardzo. Oczywiście, mają niesamowicie silną formację ofensywną, znakomitych zawodników, ale to nie jest drużyna maszyna. Nie uważam, żeby grali taką piłkę, której nie można pokonać. Bardziej cenię, jeśli chodzi o grę drużynową, Francję i Portugalię.