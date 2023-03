Dawid Kubacki przeszedł do historii! Nie zrobił tego nawet Adam Małysz

Dawid Kubacki: Wierzyłem w to

- Wierzyłem w to, że w drugiej serii jestem w stanie awansować na wyższą pozycję (z czwartej, przyp. red.), choć, gdy widziałem jak pod koniec konkursu wiatr zaczął mocno kręcić, można się było wszystkiego spodziewać za progiem skoczni. Cieszę się, że dobrze wykonałem dziś swoją pracę. To, co sobie zaplanowałem, zrealizowałem w dziewięćdziesięciu procentach, niemal wszystko działało jak należy. Była wreszcie odpowiednia prędkość w powietrzu, można było lecieć, a końcowy efekt był super. Wygrałem i mogę powiedzieć, że jestem w pełni szczęśliwy - powiedział na antenie TVN Dawid Kubacki.

Konkursy lotów w Vikersund

- Na pewno to będzie inne latanie. Trochę więcej czasu spędzimy w powietrzu, ale to jest to, co kochamy robić, więc ja czekam na kolejne konkursy z uśmiechem na twarzy. Zwłaszcza po takim konkursie, wierzę w swoje umiejętności i wiem, że mogę tam fajnie polatać - podsumował Dawid Kubacki.