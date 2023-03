Jest nowa opinia w sprawie PGE Stadionu Narodowego! Wiadomo co z meczem Polska-Albania Zbigniew Czyż

Dzisiaj w godzinach popołudniowych otrzymaliśmy nową opinię z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, która jest pozytywna dla PGE Stadionu Narodowego. Mamy nadzieję, że także z miasta Warszawa wpłynie do nas pozytywna decyzja, co do organizacji imprezy masowej. My koncentrujemy się już na organizacji spotkania Polska-Albania - mówi nam Małgorzata Bajer, Dyrektor ds. Komunikacji, Promocji i Marketingu, rzecznik prasowy spółki PL.2012+ PGE Narodowy.